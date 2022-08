Mary Kay Inc., ein globaler Verfechter von unternehmerischer Nachhaltigkeit und Verantwortlichkeit, kämpft seit langem schon an vorderster Front für den Schutz unserer Ozeane. Kürzlich nahmen Vertreterinnen der Marke an "Making Waves: Women Leaders in Ocean Conservation ("Wellen schlagen: Weibliche Führungskräfte beim Schutz der Ozeane") teil. Diese virtuelle Podiumsdiskussion wurde von der globalen gemeinnützigen Umweltorganisation, "The Nature Conservancy" veranstaltet, deren Ziel es ist, eine Welt zu schaffen, in der Mensch und Natur gleichermaßen gedeihen können.

With the support of partners such as Mary Kay Inc., The Nature Conservancy has established strong country programs while also growing trusted partnerships with local communities, businesses, and governments. (Photo Credit: Tim Calver)

Während der Veranstaltung diskutierten die Podiumsteilnehmer darüber, wie weibliche Führungskräfte aus der ganzen Welt die Bemühungen anführen, die Gesundheit unserer Ozeane wiederherzustellen aber es muss noch mehr getan werden. Weitere wichtige Themen waren die Befähigung, Ausbildung und Motivation der nächsten Generation sowie die Bedeutung lokaler Führerschaft.

Andere Podiumsteilnehmer neben Mary Kay waren:

Dr. Lizzie Mcleod , Global Reefs Lead, The Nature Conservancy

, Global Reefs Lead, The Nature Conservancy Dr. Sherry Constantine , Direktorin des Eastern Caribbean Program, The Nature Conservancy

, Direktorin des Eastern Caribbean Program, The Nature Conservancy Robyn James , Beraterin im Bereich Geschlecht und Gleichberechtigung im asiatisch-pazifischen Raum, The Nature Conservancy

, Beraterin im Bereich Geschlecht und Gleichberechtigung im asiatisch-pazifischen Raum, The Nature Conservancy Selina N. Leem , Klimakämpferin und Dichterin von den Marshallinseln

, Klimakämpferin und Dichterin von den Marshallinseln Jennifer Morris, CEO, The Nature Conservancy

"Die Stärkung und Unterstützung von Ozean- und Klima-Champions auf der ganzen Welt ist ein entscheidender Schritt, um sowohl die Biodiversitäts- als auch die Klimakrise zu bewältigen", sagte Dr. Lizzie Mcleod, Global Reef Lead, The Nature Conservancy. "Wenn wir außerdem die Fähigkeit von Frauen stärken, sich an Maßnahmen zum Schutz der Meere und des Klimas zu beteiligen und diese anzuführen, stellen wir sicher, dass die Projekte besser auf die Bedürfnisse der Gemeinschaften eingehen, nachhaltiger und gerechter sind und dass sie eine Gewinnsituation für Mensch und Natur schaffen."

Mary Kay hat erkannt, dass jede Bedrohung der Gesundheit unserer Ozeane eine existenzielle Bedrohung für uns alle darstellt, und wir sind entschlossen, mit anderen Vorreitern in diesem Bereich zusammenzuarbeiten, um etwas zu bewirken.

Wenn Sie mehr über Mary Kays Engagement für Nachhaltigkeit erfahren möchten, besuchen Sie marykayglobal.com/sustainability und laden Sie die globale Nachhaltigkeitsstrategie von Mary Kay herunter: "Enriching Lives Today for a Sustainable Tomorrow" (Das Leben heute bereichern für ein nachhaltiges Morgen).

Über The Nature Conservancy (TNC)

The Nature Conservancy ist eine globale Naturschutzorganisation, die sich für den Erhalt von Land und Gewässern einsetzt, wovon alles Leben abhängt. Unter wissenschaftlicher Leitung schaffen wir innovative, bodenständige Lösungen für die schwierigsten Herausforderungen unserer Welt, sodass Natur und Menschen gemeinsam gedeihen können. Wir bekämpfen den Klimawandel, schützen Land, Gewässer und Ozeane in einem noch nie dagewesenen Ausmaß, sorgen für eine nachhaltige Versorgung mit Nahrungsmitteln und Wasser und tragen dazu bei, Städte nachhaltiger zu gestalten. Wir arbeiten in 79 Ländern und Regionen und verfolgen einen kooperativen Ansatz, der lokale Gemeinschaften, Regierungen, den Privatsektor und andere Partner einbezieht. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.nature.org oder folgen Sie @nature_press auf Twitter.

Über Mary Kay Inc.

Als eine der ersten Frauen, denen es gelang, die gläserne Decke in der Wirtschaft zu durchbrechen, gründete Mary Kay Ash 1963 ihr Traum-Kosmetikunternehmen mit einem einzigen Ziel: das Leben von Frauen zu bereichern. Dieser Traum hat sich zu einem mehrere Milliarden Dollar schweren Unternehmen mit Millionen von unabhängigen Außendienstmitarbeiterinnen in fast 40 Ländern entwickelt. Als Unternehmen, welches das Unternehmertum fördert, setzt sich Mary Kay dafür ein, Frauen durch Bildung, Mentoring, Interessenvertretung, Networking und Innovation auf ihrem Weg zu unterstützen. Mary Kay investiert in die Wissenschaft, die hinter dem Thema Beauty steht, und stellt innovative Hautpflegeprodukte, Farbkosmetika, Nahrungsergänzungsmittel und Düfte her. Mary Kay setzt sich dafür ein, das Leben von heute für eine nachhaltige Zukunft zu bereichern, und arbeitet mit Organisationen auf der ganzen Welt zusammen, die sich auf die Förderung herausragender unternehmerischer Leistungen, die Unterstützung der Krebsforschung, die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter, den Schutz von Überlebenden häuslicher Gewalt, die Verschönerung unserer Gemeinden und die Ermutigung von Kindern, ihren Träumen zu folgen, konzentrieren. Erfahren Sie mehr unter marykayglobal.com, besuchen Sie uns auf Facebook, Instagram und LinkedIn oder folgen Sie uns auf Twitter.

