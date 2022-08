BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS unterstützt den Chipkonzern zunächst beim Bau einer Fabrik in Arizona am bestehenden Standort Chandler. BROOKFIELD wird mit 49 % beteiligt. INTEL-Finanzchef David Zinser sieht den Chiphersteller mit dem Finanzierungsdeal als Vorreiter der kapitalintensiven Branche. Um die Strategie IDM 2.0 flexibel umsetzen zu können, ist mit BROOKFIELD ein Kooperationsvolumen von 30 Mrd. $ vorgesehen. Die INTEL-Aktie reagierte gestern schwach (+ 0,33 %). Ist die starke Kurskorrektur auf das Niveau von 2017 schon als neuer Kaufgrund zu sehen? Die Antwort folgt in der Actien-Börse dieser Woche.



