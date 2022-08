News von Trading-Treff.de DAX weiter im Abwärtstrend, Erholung am Dienstag nur eine Korrektur im Trend, denn bereits in der Vorbörse notieren wir neue Monatstiefs. Wochenmitte im DAX mit Bodenbildungstendenz Die Gegenbewegung am Dienstag war zunächst dynamisch, startete jedoch nicht ganz in der Unterstützungszone. Daher fragten wir uns am Mittwochmorgen, ob hier nicht noch ein "Peak" tiefere Notierungen erfolgen sollten. In der Vorbörse war es soweit. ...

