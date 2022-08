Estée Lauder nimmt an der Decentraland's Metaverse Art Week vom 24. bis 28. August mit einem exklusiven POAP (Proof of Attendance Protocol) teil, das von Dr. Alex Box entwickelt wurde eine namhafte Identitätsdesignerin und eine der ersten Frauen, die mit dem Konzept des Beauty Futurism Pionierarbeit leisten.

An der Schnittstelle von Schönheit, Kunst und Technologie ist das POAP-Erlebnis von Estée Lauder inspiriert vom Erbe der visionären Gründerin der Marke, Frau Estée Lauder, und verkörpert die ikonische Kartusche der Marke.

Das Estée Lauder-POAP von Dr. Box ist an einer von drei Stationen der Decentraland's Art Week erhältlich: Sculpture Garden, CashLabs Gallery und ArtNet. Zusammen mit dem POAP erhalten die Nutzer exklusiven Zugang zu kommenden Web3-Aktivierungen der Marke Estée Lauder.

"Wir freuen uns, Kunstliebhabern und Web3-Enthusiasten auf der Decentraland's Art Week unser unverwechselbares Estée Lauder-Erlebnis anzubieten", so Stéphane de La Faverie, Global Brand President, Estée Lauder AERIN Beauty und Group President, The Estée Lauder Companies. "Innovation ist die Essenz von Estée Lauder, und das Metaversum erweitert die Grenzen der Erkundung und Kreativität für die Marke. Die Metaverse Art Week ist ein Ort, an dem Estée Lauder Schönheit, Tradition, Design und Innovation auf neue Weise und mit einem neuen Publikum verschmelzen kann."

"Ich fühle mich geehrt, bei der Metaverse Art Week mit Estée Lauder zu kooperieren. Das ikonische Erbe dieser Marke und ihr ausgeprägter zukunftsgerichteter Sinn für Exploration und Erfolg haben mich schon immer sehr inspiriert", kommentiert Dr. Alex Box. "Das Metaversum bietet unbegrenzte Möglichkeiten und eröffnet neue Wege, der Schönheit Ausdruck zu verleihen."

Die Metaverse Art Week 2022 wird die neuesten technologischen Innovationen in der digitalen Kunst- und Designentwicklung durch eine umfangreiche Messe der virtuellen Welt präsentieren, die die Welt der zeitgenössischen Kunst mit der aufstrebenden Welt des Web3 in Einklang bringt. Die Metaverse Art Week 2022 soll die Grenzbereiche der erweiterten Realität und die Entwicklung des visuellen Internets demonstrieren.

Zuletzt hat Estée Lauder mit Decentraland als exklusivem Beauty-Partner an der Metaverse Fashion Week im März 2022 teilgenommen, um in Zusammenarbeit mit Dr. Box ein originelles, nicht fungibles Token (NFT) zu erstellen, inspiriert vom führenden Serum der Marke: Advanced Night Repair.

