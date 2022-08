DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DAIMLER/WAYMO - Die Google-Tochter Waymo und der deutsche Hersteller Daimler Truck starten Testläufe mit vollautomatischen Lkw. Das teilten beide Unternehmen bei einer virtuellen Pressekonferenz mit. Die Lkw der Daimler-Marke Freightliner sollen selbstständig fahren, im Fachjargon "Level 4" genannt. 2020 war Daimler Truck eine Partnerschaft mit Waymo eingegangen, um eine voll automatisierte Lkw-Plattform zu entwickeln. Waymo ist bisher vor allem durch selbstfahrende Taxis bekannt, die das Unternehmen in Phoenix und San Francisco testet. (Handelsblatt)

VIVID MONEY - Die Berliner Neobank Vivid Money hat von der niederländischen Finanzaufsicht AFM eine Investmentlizenz erhalten. Das teilte das Fintech am Mittwochmorgen mit. Künftig können Vivid-Kunden damit über die App auch in Aktien und Fonds investieren. Das Timing für die Einführung eines eigenen Investmentprogramms könne angesichts niedriger Börsenkurse auf den ersten Blick unglücklich erscheinen, sagte Vivid-Mitbegründer Alexander Emeshev. "Für uns ist es aber genau die richtige Zeit, in diesen Bereich zu investieren. Denn das Interesse an Aktien, Fonds und anderen Investmentprodukten ist ungebrochen." (Handelsblatt)

CTS EVENTIM - Das Veranstaltungs- und Ticketingunternehmen gibt auch nach dem zweiten Quartal keine Prognose ab. "Die signifikant steigenden Lebenshaltungskosten - gerade durch die höheren Energiepreise - spüren die Menschen unmittelbar auf ihrem Konto. Wie dies das Kaufverhalten beeinflusst, müssen wir abwarten", sagte Vorstandschef Klaus-Peter Schulenberg. Er kündigte Preiserhöhungen an. "Wir kommen nicht darum herum, die Eintrittspreise für die Festivals zu erhöhen. Unser Ziel ist aber, dass der Anstieg für die Fans immer noch verkraftbar ist." (FAZ)

BIONTECH - Vorstandschef Ugur Sahin rechnet mit einer Zulassung des Omikron-Boosters in der nächsten Woche und will anschließend innerhalb weniger Tage den angepassten Impfstoff flächendeckend bereitstellen: "Wir können sehr zeitnah ausliefern, hoffentlich ab Anfang September", sagte Sahin im Interview. Zunächst erwartet der Manager die Zulassung des auf dem ursprünglichen Omikron-Subtyps BA.1 basierten Impfstoffs. (Spiegel)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/cbr

(END) Dow Jones Newswires

August 25, 2022 01:14 ET (05:14 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.