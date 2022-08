Mega Deal: Mercedes sichert sich ab 2026 jährlich 10.000 Tonnen Lithium

Anzeige / Werbung

Autobauer Mercedes-Benz und die kanadische Regierung kündigen für die Zukunft eine engere Zusammenarbeit an. Beim Kanada-Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz unterzeichnete der für Entwicklung und Einkauf verantwortliche Vorstand Markus Schäfer am Dienstag in Toronto die Absichtserklärungen zur Elektromobilität.

Dies geschah sowohl im Beisein von Scholz als auch Kanadas Premierminister Justin Trudeau.

Auch solle die Zusammenarbeit mit strategischen Partnern vor Ort ausgebaut werden.

Um dies zu verwirklichen, beabsichtigt Mercedes-Benz, eine strategische Partnerschaft mit dem deutsch-kanadischen Unternehmen Rock Tech Lithium (WKN: A1XF0V · SYM: RJIB) einzugehen, die mindestens fünf Jahre und mit einer Option auf Verlängerung dauern soll.

Ab 2026 ist vorgesehen, dass Rock Tech Lithium (WKN: A1XF0V · SYM: RJIB) ab einem Qualifizierungszeitraum und nach Erfüllung von Qualitäts- und Nachhaltigkeitsbenchmarks jährlich bis zu 10.000 Tonnen Lithiumhydroxid an Mercedes-Benz und seine Batteriepartner liefert. Schauen wir einmal auf den derzeitigen Preis je Tonne, dann sehen wir sofort welches Volumen hier im Raum steht!

Mercedes-Vorstandsmitglied Markus Schäfer sagte:

"Mercedes-Benz ist dabei, die Produktion von Elektrofahrzeugen drastisch zu steigern. Deshalb sind wir auch dabei, uns neue Wege zu erschließen, um auf verantwortungsvolle Art an die dafür notwendigen Rohstoffe zu kommen."

Markus Schäfer, Mitglied des Vorstands der Mercedes-Benz Group AG. Chief Technology Officer, Development & Procurement, Markus Brückmann, Chief Executive Officer von Rock Tech Lithium Inc., François-Philippe Champagne, Kanadischer Minister für Innovation, Wissenschaft und Industrie (Quelle: CNW Group/Rock Tech Lithium Inc.)

Die beabsichtigte Zusammenarbeit solle 2026 starten und werde einen entscheidenden Schritt für die Versorgung mit hochwertigem Lithium markieren, das in Deutschland verarbeitet werden soll, hieß es von Mercedes.

Mit der geplanten strategischen Partnerschaft wollen beide Unternehmen sicherstellen, dass die Menge an Lithium in Batteriequalität der wachsenden Nachfrage von Mercedes-Benz entspricht, um die Produktion von Elektrofahrzeugen zu steigern. Rock Tech Lithium (WKN: A1XF0V · SYM: RJIB) entwickelt derzeit sein erstes Konverterprojekt im ostdeutschen Guben.

Bisher gibt es in Europa keine andere Raffinerie dieser Art.

WKN: A1XF0V · SYM: RJIB

Rock Tech Lithium (WKN: A1XF0V · SYM: RJIB) besitzt ein aussichtsreiche Lithiumprojekte: das zu 100 % unternehmenseigene Grundstück Georgia Lake in Ontario, Kanada (Hartgestein Spodumen).

Georgia Lake ist das Flaggschiff des Unternehmens. Es weist bislang noch eine geringe, aber ausreichende Kapitalintensität auf, um mit der Produktion von Lithium rechtzeitig an den Start zu gehen und von der günstigen Dynamik zu profitieren, die sich kurz- bis mittelfristig auf dem Lithiummarkt entwickelt hat.

Werfen wir gemeinsam einen Blick auf

das Flaggschiff Projekt Georgia Lake mit einer Premium-Infrastruktur

Die Flaggschiff-Liegenschaft Georgia Lake von Rock Tech Lithium (WKN: A1XF0V · SYM: RJIB) befindet sich in Ontario, Kanada, 160 km nordöstlich von Thunder Bay, nahe der Grenze zwischen den USA und Kanada. Das Gebiet ist leicht zugänglich, da es nur wenige Kilometer östlich des TransCanada Highway 11 liegt, einer großen asphaltierten Straße, die südwestlich nach Thunder Bay verläuft.

Die verschiedenen Claim-Gebiete von Rock Tech Lithium (WKN: A1XF0V · SYM: RJIB) sind alle über unbefestigte Straßen vom Highway 11 aus erreichbar. Thunder Bay ist ein wichtiger Knotenpunkt für den Bergbau und damit verbundene Dienstleistungen in der Region. Netzstromleitungen verlaufen entlang des Highway 11, etwa 10 km von der Liegenschaft Georgia Lake entfernt, mit drei Wasserkraftwerken am angrenzenden Fluss Nipigon.

Vor kurzem veröffentlichte das Unternehmen die Untersuchungsergebnisse aus dem laufenden Bohrprogramm am Georgia Lake. Die Resultate können sich sehen lassen:

Höhepunkte

Bei der MZN-Lagerstätte wurden sechsunddreißig NQ-1-Diamantbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 11.604 Metern gebohrt.

Bei Conway wurden fünfunddreißig NQ-Diamantbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 5.943 Metern gebohrt.

Sechzehn NQ-Diamantbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 3.437 Metern wurden bei MZSW, Harricana und Line 60 gebohrt.

Hauptzone Nord

NC-21-16 11,4 m (wahre Mächtigkeit) mit 1,09 % Li 2 O, beginnend bei 284,1 m

NC-21-20 13,2 m (wahre Mächtigkeit) mit 1,37 % Li 2 O, beginnend bei 195,5 m

NC-22-02 9,0 m (wahre Mächtigkeit) mit 1,17 % Li 2 O, beginnend bei 284,4 m

Conway

CON-22-04 7,0 m (wahre Mächtigkeit) mit 1,36 % Li 2 O, beginnend bei 96,3 m

CON-22-23 8,2 m (wahre Mächtigkeit) mit 1,16 % Li 2 O, beginnend bei 47,0 m

Robert MacDonald, General Manager des Georgia-Lake-Projekts, kommentierte das Bohrprogramm wie folgt:

Rock Tech ist mit dem Fortschritt unseres Bohrprogramms in unserem Georgia-Lake-Projekt zufrieden. Wir konzentrieren uns weiterhin auf den Abschluss einer Vormachbarkeitsstudie und streben gleichzeitig Projektgenehmigungen an.

Bei der zukünftigen Verarbeitung der Lithium-Spodumene (rohes Lithium) schlägt Rock Tech Lithium (WKN: A1XF0V · SYM: RJIB) vollkommen neue Wege ein!

Lithium "Made in Germany" nur einen Steinwurf von Tesla entfernt

Anders als die großen Player der Branche, die das Roh-Lithium erst einmal nach China verschiffen, um es dort zu "Battery-Grade Lithium" verarbeiten zu lassen, setzt das Unternehmen für die Zukunft auf Lithium "Made in Germany".

Für etwa 470 Millionen Euro baut Rock Tech Lithium (WKN: A1XF0V · SYM: RJIB) derzeit eine Lithiumhydroxid-Konversionsanlage in Guben (Brandenburg).

Wie Sie auf dem Bild unten sehen können, steht das Bauschild schon:

Das Unternehmen hatte das Gelände im vergangenen Jahr für 1,1 Millionen Euro von der Stadt Guben und den örtlichen Stadtwerken gekauft. Rock Tech Lithium (WKN: A1XF0V · SYM: RJIB) verfolgt ehrgeizige Ziele und will dort jedes Jahr 24.000 Tonnen Lithiumhydroxid produzieren. Diese Menge soll für die Akkus von 500.000 Elektroautos reichen.

Darüber hinaus sollen 160 Arbeitsplätze mit der Neuansiedlung entstehen, Bürgermeister Fred Mahro (CDU) sprach von einem unheimlichen Schub für die Stadt.

Die Stadt im Landkreis Spree-Neiße hat mit bauvorbereitenden Maßnahmen auf dem ausgewiesenen Industriegebiet begonnen, unter anderem mit der Umsiedlung von Tierarten, die in Abstimmung mit der Naturschutzbehörde in Ersatzhabitate gebracht werden. Der Abschluss dieser Arbeiten ist im September geplant, und im Herbst werden die Bagger anrollen.

Industriegebiet Süd; Foto: Stadt Guben

In einem ersten Schritt sollen Verwaltungsgebäude und das Labor errichtet werden. Die zweite Teilgenehmigung umfasst die eigentliche Anlage und die dritte den Versorgungsbereich.

Die Ansiedlung in Guben stärke die Position Brandenburgs als Zentrum der Elektromobilität in Deutschland, erklärte der brandenburgische Wirtschaftsminister Jörg Steinbach.

Die Standortwahl beeinflusst haben dürften die nur 60 Kilometer entfernte Tesla-Fabrik in Grünheide (wo neben Elektrofahrzeugen auch Batteriezellen gebaut werden sollen) und die ebenfalls nicht weit entfernte Kathodenfabrik der BASF in Schwarzheide.

Ähnlich wie Tesla hat Rock Tech Lithium (WKN: A1XF0V · SYM: RJIB) am Standort Guben nur investiert, weil vorher Fördergelder zugesagt wurden.

Ob und wie Rock Tech Lithium (WKN: A1XF0V · SYM: RJIB) zukünftig mit dem Elektropionier Tesla zusammenarbeiten wird, wissen wir noch nicht.

Der Produktionsstart im Werk Guben ist für das 2. Halbjahr 2024 geplant.

Milliardär Peter Thiel gehört zu Ankeraktionären

Der aus Deutschland stammende US-Investor Peter Thiel ist eine direkte Beteiligung von rund fünf Prozent an Rock Tech Lithium (WKN: A1XF0V · SYM: RJIB) eingegangen.



In diesem Zusammenhang erwähnenswert: Peter Thiel ist einer der engsten Geschäftspartner von Elon Musk! Die beiden haben PayPal gemeinsam gegründet, zudem ist Peter Thiel einer der größten Aktionäre bei SpaceX.

Zum Kreis der Ankeraktionäre gehören auch der britische Hedge-Fonds-Manager Alan Howard sowie der deutsche Investor und Milliardär Christian Angermayer.

Guter Zeitpunkt jetzt nachhaltig zu investieren

Mitte Juli hatte Rock Tech Lithium (WKN: A1XF0V · SYM: RJIB) eine Rahmenvereinbarung mit einem "renommierten und weltweit agierenden Autoproduzenten mit Stammsitz in Deutschland" angekündigt. Wir spekulierten in unserer Neuvorstellung auf Volkswagen oder BMW, geworden ist es der DAX-Konzern Mercedes-Benz.

Der nächste namhafte Partner nach ThyssenKrupp Materials und Bilfinger.

Das Management von Rock Tech Lithium (WKN: A1XF0V · SYM: RJIB) geht davon aus, dass allein der Essener Industriekonzern Thyssenkrupp auf diesem Wege bis zu 20 % der zukünftigen Produktion abnehmen wird.

Mit Abschluss der jüngsten Finanzierungsrunde scheint es jetzt aber wieder ein guter Zeitpunkt, um sich mit der Aktie zu beschäftigen. DieKapitalmaßnahme hat 40Millionen CAD in die Kassen gespült, so das Rock Tech Lithium (WKN: A1XF0V · SYM: RJIB) nun über liquide Mittel in Höhe von 60 Millionen CAD verfügen kann.

Dieses Geld soll vor allem in die Gerätschaften, welche für die Produktionsanlage Guben benötigt werden, investiert werden.

Miguel Lago Mascato, Analyst bei der Montega AG, covert die Aktie schon eine ganze Weile und sieht mindestens einen potenziellen Verdoppler.

Er gab der Aktie von Rock Tech Lithium (WKN: A1XF0V · SYM: RJIB) ein Kursziel von 10,50 CAD.

Allerdings war das vor der Bekanntgabe der strategischen Partnerschaft mit Mercedes!

Gut möglich das die Analysten nun ihre Kursziele nach oben korrigieren!

Die Aktie von Rock Tech Lithium (WKN: A1XF0V · SYM: RJIB) ist jetzt ein absoluter Knüller, den Sie sich auf keinen Fall entgehen lassen dürfen!

