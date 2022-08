Nach drei Verlusttagen in Folge kann sich der Dax am Mittwoch stabilisieren. Ausgehend von einem neuen Tief bei 13.085 Punkten setzte eine Gegenbewegung ein, die den Leitindex bis auf ein Tageshoch bei 13.238 Punkten geführt hat. Unter dem Strich stand ein kleines Plus von 25 Punkten (0,20%) bei 13.220 Zählern zu Buche. Zuvor ging es ...

