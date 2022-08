DGAP-News: Eurobattery Minerals AB / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit/Sonstiges

Eurobattery Minerals mit Ergebnissen repräsentativer Umfrage: Jeder zweite Deutsche erwägt Kauf eines Elektro- oder Hybridautos (News mit Zusatzmaterial)



25.08.2022 / 08:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Eurobattery Minerals mit Ergebnissen repräsentativer Umfrage: Jeder zweite Deutsche erwägt Kauf eines Elektro- oder Hybridautos 48 % sind bereit, einen höheren Preis für nachhaltige Batterieproduktion zu zahlen.

57 % befürworten mehr Bergbau in Europa für kritische Minerale. Stockholm, 25. August 2022 - Das schwedische Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (WKN: A2PG12, ISIN: SE0012481570, kurz: "EBM", "Eurobattery" oder "das Unternehmen") hat heute die Ergebnisse seiner Umfrage zu Elektroautos und Nachhaltigkeit bekannt gegeben. Die von Eurobattery Minerals in Auftrag gegebene und von YouGov durchgeführte Umfrage liefert die Antwort darauf, wie Endkunden, zum Beispiel Autokäufer, über kritische Minerale (Lithium, Kobalt, Nickel und Kupfer) aus Ländern wie Kongo, Chile, China oder Russland denken, in denen menschenwürdige Arbeitsbedingungen, Umweltschutz oder das Verbot von Kinderarbeit keine bedeutende Rolle spielen. Die Ergebnisse der repräsentativen Umfrage zeigen, dass Nachhaltigkeit für die meisten Menschen, die über den Kauf eines Elektro- oder Hybridautos nachdenken, an erster Stelle steht. Auch die Bereitschaft der Bundesbürger, als nächstes Fahrzeug ein Elektro- oder Hybridauto zu kaufen, ist im Vergleich zum Vorjahr um 18 % gestiegen. Während im vergangenen Jahr 66 % kategorisch ablehnten, überhaupt den Kauf oder das Leasing eines Elektro- oder Hybridautos zu erwägen, waren es in diesem Jahr nur 48 %. Die zentralen Ergebnisse der Umfrage sind: 69 % der Befragten halten Nachhaltigkeit beim Kauf eines Elektro- oder Hybridautos für sehr wichtig bis wichtig.

Faire Arbeitsbedingungen entlang der Lieferkette sind für 59 % sehr wichtig bis wichtig.

53 % legen Wert darauf, dass die Komponenten eines E-Autos aus unbedenklichen Herkunftsländern stammen.

Für 85 % ist der Preis eines Elektro- oder Hybridautos sehr wichtig bis wichtig, für 83 % ist es die Reichweite.

48 % der Befragten wären bereit, einen höheren Preis für das Auto zu zahlen, wenn die Batteriekomponenten nachhaltiger produziert würden.

57 % der Befragten befürworten einen verstärkten Abbau von Batteriemineralen in Europa - also mehr Minen -, um die Abhängigkeit von China zu verringern.

48 % der Befragten besitzen kein Elektro- oder Hybridauto, wollen es weder leasen noch denken sie über einen Kauf oder ein Leasing nach. Im Vergleich zu einer sehr ähnlichen Umfrage von Eurobattery Minerals im Jahr 2021 sind das 18 % weniger Deutsche als im vergangenen Jahr. "Wir haben vor einem Jahr eine ähnliche Umfrage durchgeführt und waren neugierig zu sehen, wie sich die Denkweise der Bürger aufgrund von Inflation, Gas- und Stromkrise sowie Ukraine-Krieg verändert hat. Es zeigt sich, dass viel mehr Menschen über den Kauf eines Elektroautos nachdenken und dass ihre Hauptmotivation die nachhaltige Produktion aller Komponenten ist - insbesondere der Batterie. Erstaunliche 57 % der Befragten sprechen sich für mehr Bergbau in Europa aus, um beim Abbau kritischer Minerale menschenwürdige Arbeitsbedingungen und den Schutz der Umwelt zu gewährleisten. Das ist ein klares Votum und sollte den Politikern zu denken geben", sagt Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals. Über die Umfrage Die Umfrage wurde im Zeitraum vom 3. bis 5. August 2022 vom Meinungsforschungsinstitut YouGov durchgeführt. Die Umfrage basiert auf insgesamt 2.051 Online-Interviews mit deutschen Bürgern ab 18 Jahren aus dem YouGov-Panel Deutschland. Die Mitglieder des Panels haben sich bereiterklärt, an den Online-Interviews teilzunehmen. Die Umfrage kann im Anhang der Pressemitteilung eingesehen werden (siehe unten). Über Eurobattery Minerals Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market (BAT) sowie der deutschen Börse Stuttgart (EBM) notiert ist. Mit der Vision, Europa zu einem Selbstversorger mit verantwortungsvoll abgebauten Batteriemineralen zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekte in Europa, um essenzielle Rohstoffe zu liefern und somit eine sauberere Welt zu ermöglichen. Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn und Twitter. Kontakt Eurobattery Minerals AB Roberto García Martínez - CEO E-Mail: info@eurobatteryminerals.com Kontakt Investor Relations Linda Lenz Mobil: +49 (0) 172 834 18 92 E-Mail: ir@eurobatteryminerals.com Mentor Augment Partners AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB: Tel.: +46 (0) 86 042 255, E-Mail: info@augment.se Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei: EBM_Studie_DE



25.08.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de