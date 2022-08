Nvidia lieferte einen schwachen Ausblick. Nach der Umsatzwarnung vor zwei Wochen folgte nun eine Umsatzprognose, die deutlich unter den Erwartungen blieb. Salesforce verliert an Momentum. Das Umsatzwachstum beginnt sich spürbar abzuschwächen. Von Immobilienkrise keine Spur. CA Immo legte ein robustes Halbjahresergebnis vor.Der asiatische Aktienhandel entwickelt sich freundlich am Donnerstagmorgen. Nahezu alle Benchmarks bewegen sich im Plus. Die Region wird vor allem von den Gewinnen beim Nikkei 225 Index, dem Taiwan Weighted Index und dem KOSPI angeführt. Die ...

