In einem am Montag veröffentlichten Bericht gehen Forscher davon aus, dass fast die Hälfte Europas von Dürre bedroht sei. Aus den Untersuchungen geht zudem eine Dürrewarnung für satte 47 Prozent des europäischen Gebiets hervor. Auf 17 Prozent der Fläche ist der Zustand bereits alarmierend. Die Dürre habe sehr negative Auswirkungen auf die Ernte von Sommerkulturen, am stärksten hiervon betroffen sind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...