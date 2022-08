Das sieht richtig gut aus: Bereits in den vergangenen Wochen hatten sich die Aktien von Equinor und Shell trotz schwächelnder Ölpreise sehr robust gezeigt. Und nun sind die Ölpreise am Donnerstag den dritten Tag in Folge gestiegen. An den beiden letzten Handelstagen legten die Kurse deutlich zu, heute Morgen ging es erneut leicht nach oben.Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 101,79 US-Dollar. Das waren 57 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West ...

