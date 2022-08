Die gerade vorgelegten Q1-Zahlen (per 30.6.) rechtfertigen unseren Einstieg beim Motorenbauer Nidec (vgl. PEM v. 7.7.). Getrieben von hoher Nachfrage nach den neuen E-Motoren aus China und unterstützt von positiven Währungseffekten kletterte der Umsatz um ein Fünftel auf 540,4 Mrd. Yen (knapp 4 Mrd. Euro).Wegen des hohen chinesischen Interesses will der im April an die Spitze zurückgekehrte Firmengründer Shigenobu Nagamori, der 1973 das Unternehmen mit einem Motor für Festplatten auf den Weg brachte, bis zum Gj. 2024/25 in China 4 Mio. statt der zuvor angepeilte 3,6 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...