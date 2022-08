Unsere letzte Kommentierung zu unseren beiden heutigen Protagonisten TUI und Deutsche Lufthansa überschrieben wir am 11. August "Zahlen da. Kommt nun das Comeback der Aktien?". Darin thematisierten wir die damals frischen Quartalsergebnisse der beiden Konzerne. Die erhoffte Erholung blieb bislang aus. Stattdessen gerieten die beiden Werte im Zuge der allgemeinen Verunsicherung an den Aktienmärkten erneut in Bedrängnis. Bleiben wir zunächst bei der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...