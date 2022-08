DGAP-News: net digital AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

net digital AG: Starkes Wachstum bei Gesamtleistung und Ergebnis im ersten Halbjahr 2022



25.08.2022 / 09:11

net digital AG: Starkes Wachstum bei Gesamtleistung und Ergebnis im ersten Halbjahr 2022 Gesamtleistung steigt um 32 Prozent auf 5,49 Mio. Euro

EBITDA trotz erhöhter Vertriebsaufwendungen plus 24 Prozent auf 0,54 Mio. Euro

Erfolgreich bei internationaler Neukundengewinnung

Payment-Bereich stark und zusätzliche Wachstumspotenziale durch Künstliche Intelligenz

Gutes zweites Halbjahr erwartet und Prognose für Gesamtjahr 2022 bestätigt Düsseldorf (25. August 2022); Die net digital AG (ISIN: DE000A2BPK34, Ticker Symbol: VRL) hat im ersten Halbjahr 2022 Gesamtleistung und operativen Gewinn deutlich gesteigert. Gemäß HGB Rechnungslegung stieg die Gesamtleistung in der Berichtsperiode um 32 Prozent auf 5,49 Mio. Euro von 4,15 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Das EBITDA verbesserte sich auf 0,54 Mio. Euro nach 0,43 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2021. Damit konnte das Ergebnis trotz hoher Vorlaufkosten zur weiteren Neukundengewinnung deutlich um 24 Prozent gesteigert werden. Es ist net digital im ersten Halbjahr gelungen, die Internationalisierung der Kundenbasis mit zunehmender Dynamik voranzutreiben. Insbesondere Kunden aus Europa trugen dabei zum internationalen Wachstum bei. Inzwischen liegt der Umsatzanteil in Verbindung mit Kundenaktivitäten im Ausland bei deutlich über 50 Prozent. Eine sehr gute Entwicklung im ersten Halbjahr 2022 zeigten auch Payment-Lösungen für den Bereich E-Commerce, vor allem Video-Streaming. Für das zweite Halbjahr 2022 zeichnet sich eine Fortsetzung der positiven Geschäftsentwicklung ab. Vor diesem Hintergrund und auf Basis des starken ersten Halbjahrs bestätigt net digital die Prognose für das Gesamtjahr 2022. Erwartet wird eine Steigerung der Gesamtleistung von rund 25 Prozent bei einem weiter verbesserten EBITDA. Mit der net digital-Plattform und deren Modulen ist das Unternehmen für weiteres Wachstum auch über 2022 hinaus hervorragend aufgestellt. Wachstumsimpulse und eine weitere Wettbewerbsdifferenzierung erwartet net digital unter anderem durch den Ausbau von Künstlicher Intelligenz (KI) im Produktportfolio. Über ihre Tochtergesellschaft irisnet ist net digital beispielsweise jüngst mit einem KI-Projekt in den attraktiven Markt für Verkehrssensorik eingestiegen. Theodor Niehues, CEO der net digital AG: "Wir haben unser Wachstum im ersten Halbjahr 2022 weiter forciert und sind mit unserer Entwicklung sehr zufrieden. Uns gelingt es sowohl in Deutschland als auch in weiteren europäischen und internationalen Märkten mit zunehmender Geschwindigkeit Neukunden zu gewinnen. Entsprechend blicken wir sehr optimistisch in die Zukunft." Der Halbjahresbericht der net digital AG soll im Laufe des Septembers 2022 veröffentlicht werden. Über die net digital AG Die net digital AG ist Partner vieler mittelständischer und großer Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation, Medien und Entertainment und entwickelt über die eigene Technologieplattform globale und individuell angepasste digitale Zahlungslösungen mit Fokus auf digitale Content-Distribution. Die Lösungen für den Vertrieb von Inhalten konzentrieren sich auf die Bereiche Unterhaltung, Musik und Videos. Zu den rund 300 internationalen Kunden der net digital AG zählen beispielsweise große Telekommunikations- und Medienkonzerne sowie diverse öffentliche Verkehrsbetriebe. Über die Technologieplattform erreicht die net digital AG mehr als 100 Millionen Verbraucher. Die Aktien der net digital AG werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "VRL" (ISIN: DE000A2BPK34, WKN: A2BPK3) gehandelt. Kontakt net digital AG +49 (0) 211 97 53 55-0

ir@net-digital.com Kontakt Finanz- und Wirtschaftspresse für die net digital AG edicto GmbH

Ralf Droz / Axel Mühlhaus

+49 (0) 69 90 55 05-54

netdigital@edicto.de

