Meerbusch (ots) -Das Unternehmen SSF (https://www.ssf-pools.de/)mit Sitz in Meerbusch und Deizisau gehört zur KLAFS (https://www.klafs.de/)Gruppe und ist spezialisiert in der Realisation von hochwertigen Wellness- und Poolprojekten. Der unabhängige Bundesverband Schwimmbad & Wellness (bsw) zeichnet nun ein herausragendes Projekt des Unternehmens mit einer Goldmedaille aus."Ein Whirlpool kommt selten allein." so startet die Jury des bsw-Award die Bewertung des prämierten Projekt. "Zumindest nicht in diesem Fall. Als "kleiner Bruder" des großen Schwimmbeckens wurde das Spa so angelegt, dass es wirkt, als seien beide Wasserzonen wie aus einem Guss geschaffen. Die Gradlinigkeit des Designs und die versteckte Technik verstärken den Ruhe-Charakter, den dieser Whirlpool ausstrahlt, der Massagemöglichkeiten für den ganzen Körper bietet."Patrick Pfeifer, Geschäftsführer von SSF.Pools by KLAFS, ist stolz auf die Auszeichnung und erklärt die Besonderheiten dieses Projekts: "Bei diesem spannenden Bauvorhaben wurde die Whirlpool- und Schwimmbad-Kombination im ersten Obergeschoss eines Wohnhauses oberhalb einer Garage eingebaut. Diese außergewöhnliche Lage stellte unser Projektteam bestehend aus Projektberater, Bauleiter und Techniker sicherlich vor die eine oder andere Herausforderung. Aber genau hier liegt unsere Stärke: Wir können solche komplexen Aufgaben lösen und damit ganz individuelle und einmalige Kundenwünsche wahr werden lassen. Wir stimmen uns stets intensiv mit den Kunden, Architekten und Statikern ab und behalten dabei auch die ästhetisch schöne Gestaltung der Gesamtanlage im Auge. Nur so macht das Ergebnis allen Beteiligten große Freude. Denn am Ende sind es die strahlenden Schwimmbadbesitzer, die für uns zählen."Die bsw-Awards werden jährlich vom Bundesverband Schwimmbad & Wellness e.V. für die schönsten privat genutzten Garten-Pools, Hallenbäder, Whirlpools und Hotel-Pools verliehen. Eine unabhängige Jury, die aus Verbrauchern und Vertretern der Fachbereiche Bau, Design, Technik, Architektur, Garten- und Landschaftsgestaltung sowie Redaktion besteht, wählt die schönsten Schwimmbäder aus. Und gibt damit privaten wie gewerblichen Pool-Interessenten eine wichtige Entscheidungsgrundlage bei der Wahl des richtigen Schwimmbadbau-Fachunternehmens für ihr Projekt.Pressekontakt:Franziska HußT +49 791 501 418franziska.huss@klafs.depresse@klafs.deOriginal-Content von: SSF.Pools by KLAFS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/152881/5304959