Der DAX hat seine Talfahrt vorerst beendet. Nach der Stabilisierung am Mittwoch startet der deutsche Leitindex am heutigen Donnerstag mit einem kräftigen Plus von rund einem Prozent in den Handel. Der Blick der Anleger geht dabei bereits auf die Notenbanken und das heute beginnende Treffen in Jackson Hole.Besonders spannend wird es am morgigen Freitag, wenn Fed-Chef Jerome Powell seine Rede hält. Nachdem die hohe Inflation weiter Druck auf die US-Notenbank ausübt, könnte Powell weitere Hinweise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...