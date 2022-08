Hongqi ist die nächste chinesische Automarke, die auf dem europäischen Markt mit Elektroautos Fuß fassen will. Hongqi, eine Marke der FAW Group, ist seit Januar 2022 in Norwegen vertreten und hat nun in den Niederlanden eine Kooperation mit Stern Premium Car geschlossen, um seine Fahrzeuge zu importieren und zu vertreiben. Hongqi will in den Niederlanden wie auch in Norwegen als erstes Modell den ...

