Mit Blick auf das heute beginnende Notenbanker-Treffen in Jackson Hole hielten sich die Anleger an den US-Börsen an Mittwoch weitgehend bedeckt. Am Freitag wird Fed-Chef Jerome Powell eine mit Spannung erwartete Rede in Jackson Hole halten. In einem eher impulsarmen Handel konnten die großen US-Indizes gestern moderat zulegen. Der Dow Jones beendete den Handel mit einem Plus von 0,18 % bei 32.969 Punkten, während der S&P 500 um 0,29 % auf 4.140 Punkte zulegte. Der Technologieindex Nasdaq 100 verbesserte sich zum Handelsschluss um 0,28 % auf 12.917 Punkte.



In Deutschland stand heute Morgen unter anderem die Euroschwäche gegenüber dem Dollar im Blickpunkt. Ein schwacher Euro wird die Importe verteuern und damit den Inflationsdruck in der Eurozone erhöhen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes ist das deutsche Bruttosozialprodukt (BIP) im zweiten Quartal im Vergleich zum ersten Quartal von 2022 überraschenderweise um 0,1 % gewachsen (+ 1,8 % im Vergleich zum Vorjahresquartal). Die Aussichten für das zweite Halbjahr haben sich inzwischen aber deutlich eingetrübt. So hält die Bundesbank eine sinkende Wirtschaftsleistung im Winterhalbjahr inzwischen für "deutlich wahrscheinlicher". Der Anstieg des deutschen BIPs schob dennoch den Dax im frühen Handel an. Der deutsche Leitindex eröffnete den Handel mit einem satten Plus von 0,81 % bei 13.328 Punkten.



