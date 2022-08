Einmal im Leben mit eigenen Augen Polarlichter sehen - davon träumen viele Menschen. Eine italienische Astronautin hat das Naturspektakel jetzt aus einer ganz besonderen Perspektive fotografiert. Es ist ein unglaubliches Erlebnis: Wer einmal beobachten durfte, wie farbige Lichtspiele aus Rot und Grün über den Nachthimmel wandern, wird das so schnell nicht wieder vergessen. Den Menschen in vorwissenschaftlichen Zeiten mag es wie ein Zeichen der Götter vorgekommen sein, so beeindruckend ist dieses Phänomen, das immer wieder nahe dem Nord- und Südpol ...

Den vollständigen Artikel lesen ...