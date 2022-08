Die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) kommt langsam in Fahrt. Mit Stand 23.08.2022 sind nach Angaben des Spitzenverbandes der Gesetzlichen Krankenkassen (GKV) insgesamt über 22,2 Mio. eAU von ärztlichen Praxen an Krankenkassen übermittelt worden, zuletzt rund 1,3 Mio. pro Woche. Zum Vergleich: Zwei Monate zuvor waren es mit 678.000 eAU pro Woche lediglich halb so viele. Damit könnte 2022 der Anteil eAU an allen Krankschreibungen bei nahezu 30% liegen, denn die Ärzte stellen nach ...

