Der Billigflieger Norwegian Air Shuttle hat seine Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Und diese können sich absolut sehen lassen. So glückte dem Unternehmen, das vor wenigen Jahren noch kurz vor der Pleite stand, in einem schwierigen Marktumfeld ein Nettogewinn in Höhe von 1,25 Milliarden Norwegischen Kronen (rund 130 Millionen Euro).Im ersten Quartal wurde noch ein Verlust von 1,0 Milliarden Kronen verbucht. Der Konzern profitiert derzeit davon, dass zum einen die Reiselust in Skandinavien ...

