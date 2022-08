DJ PTA-News: Biofrontera AG: Die Hauptversammlung der Biofrontera AG bestellt Frau Prof. Dr. Karin Lergenmüller zur Aufsichtsrätin

Leverkusen (pta019/25.08.2022/10:30) - Die Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113), ein internationales biopharmazeutisches Unternehmen, gibt die Wahl von Frau Prof. Dr. Karin Lergenmüller in den Aufsichtsrat im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung am 23. August 2022 bekannt. Die anwesenden Aktionäre vertraten rund 46% des eingetragenen Grundkapitals.

Nachdem Frau Prof. Dr. Ruhwendel im Februar 2022 ihr Amt als Aufsichtsrätin niedergelegt hatte, war der sechste Aussichtsratsposten im Kontrollorgan der Biofrontera AG zunächst unbesetzt. Die Verwaltung legte der Hauptversammlung einen Beschlussvorschlag zur Verkleinerung des Aufsichtsrats auf fünf Mitglieder vor, der jedoch vom Aktionariat abgelehnt wurde. Die von der Deutsche Balaton AG durch Ergänzungsverlangen vorgeschlagene Wahl von Frau Prof. Lergenmüller in den Aufsichtsrat der Biofrontera AG fand mit einer Mehrheit von 73,6% des zur Hauptversammlung zugelassenen Grundkapitals die Zustimmung der Versammlung.

Frau Prof. Lergenmüller war nach beruflichen Stationen in der Unternehmensberatungsbranche, unter anderem bei Andersen Consulting und Gemini Consulting, bei der Deutsche Bank AG beschäftigt. Von 1996 bis 1998 war sie Mitglied der Geschäftsleitung der Joas & Comp., Bad Homburg. Seit 1999 ist Frau Prof. Dr. Karin Lergenmüller Professorin für Marketing und Allgemeine Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule Rhein-Main, Wiesbaden. Seit 2000 ist Frau Prof. Dr. Karin Lergenmüller Global Equity Investor, spezialisiert auf die Bereiche Digital World, Technology companies, NFT's und Crypto. Überdies hat Frau Prof. Lergenmüller diverse Aufsichtsratsmandate in Unternehmungen der Deutsche Balaton-Gruppe inne.

Die ordentliche Hauptversammlung der Biofrontera AG wurde erneut in virtueller Form und ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten abgehalten. Weiterführende Informationen zur ordentlichen Hauptversammlung einschließlich der detaillierten Abstimmungsergebnisse und der Vorstandspräsentation finden Sie unter: https:// www.biofrontera.com/de/hauptversammlung.html

