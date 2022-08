Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Aktuelle Pressemitteilung der Bâloise Holding AG (ISIN CH0012410517/ WKN 853020):"Mit den Resultaten des ersten Semesters 2022 sind wir dynamisch in die neue strategische Phase Simply Safe: Season 2 gestartet und zeigen gutes Wachstum in den Zielsegmenten. Ich sehe hohes Engagement, die ambitionierten Ziele bis Ende 2025 zu erreichen und freue mich, an der Weiterentwicklung unseres starken Kerngeschäfts und dem Ausbau unserer Ökosysteme zu arbeiten. Auch wenn das gesamtmarktwirtschaftliche Umfeld anhaltend durch Herausforderungen geprägt ist, so zeigen wir erneut, dass wir als Baloise nachhaltig und verlässlich Wert für unsere Stakeholder schaffen. Unsere Unternehmenskultur ist einzigartig und es macht mich stolz, Teil eines Unternehmens zu sein, dessen Mitarbeitende mit Überzeugung und Hingabe tagtäglich ihr Bestes geben, um das Leben ihrer Kundinnen und Kunden einfacher zu machen. Diese Eigenschaften sind die Basis für unseren Erfolg und letztlich auch der Schlüssel für unsere anhaltend aktionärsfreundliche Dividendenpolitik", so Gert De Winter, Group CEO. ...

