Hansen Technologies (ASX: HSN), ein führender globaler Anbieter von Software und Dienstleistungen für die Energie-, Wasser- und Kommunikationsbranche, meldet heute die Unterzeichnung einer langfristigen Vereinbarung mit Allente, einem skandinavischen TV- und Entertainment-Anbieter. Allente hat sich für die neueste Version von Hansen CCB als bevorzugte Kundenbetreuungs- und Abrechnungsplattform entschieden. Sie wird Allente dabei unterstützen, seinen Endkunden in Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden einen reibungslosen Service in den Bereichen TV-Direktempfang (DTH), IPTV und OTT zu bieten.

Hansen CCB, eine skalierbare Kundenbetreuungs- und Abrechnungslösung, die bei vielen heute führenden Kommunikations- und Pay-TV-Anbietern zum Einsatz kommt, ist Teil der Hansen Suite für die Bereiche Kommunikation, Technologie und Medien. Die Lösung bietet die Möglichkeit, neue Inhalte und OTT-Partnerdienste rasch online bereitzustellen. Da mehrere Preis- und Paketmodelle unterstützt werden, profitiert Allente von mehr Flexibilität bei der Erstellung gebündelter Angebote für unterschiedliche Kundensegmente. Darüber hinaus ermöglicht die Lösung eine integrierte Kundenbetreuung und Abrechnung für andere Dienste als Pay-TV wie etwa VoIP, Breitbandzugang und Fixed Wireless Access.

Jon Espen Nergard, Chief Technology Officer von Allente, merkt dazu Folgendes an: "Angesichts der enormen Zahl von Entertainment-Diensten, die den Verbrauchern heute angeboten werden, müssen Distributoren wie Allente eine nahtlose Bündelung dieser begehrten Dienste in unseren Märkten sicherstellen. Da sich die Erwartungen der Verbraucher im digitalen Zeitalter ständig verändern, zählen wir mehr denn je auf unsere langjährigen, geschätzten Partner wie beispielsweise Hansen. Dies ermöglicht uns die Einführung einer kundenorientierten Konzeption, die mit unserer langfristigen Vision der Transformation im Einklang steht."

David Castree, Division President des Bereichs Communications, Technology and Media von Hansen, äußerte sich dazu folgendermaßen: "Wir von Hansen sind sehr erfreut, die von uns geschätzte Zusammenarbeit mit Allente zu erweitern. In Zeiten, in denen die Verbraucher mehr Anforderungen an die Anbieter stellen denn je zuvor, bietet Hansen CCB eine Komplettlösung für die Kundenbetreuung und Abrechnung von Abonnements und Pay-TV, die der Komplexität gewachsen ist und eine wegweisende Architektur aufweist, welche für das Wachstum auf mehrere Millionen Kunden ausgelegt ist. Dies sind genau die Eigenschaften, die Allente zu schätzen weiß."

Über Hansen Technologies

Hansen Technologies (ASX: HSN) ist ein weltweit führender Anbieter von Software und Dienstleistungen für die Energie-, Wasser- und Kommunikationsbranche. Mit seinem preisgekrönten Softwareportfolio unterstützt Hansen mehr als 600 Kunden in über 80 Ländern bei der Entwicklung, dem Verkauf und der Bereitstellung neuer Produkte und Dienstleistungen, der Verwaltung und Analyse von Kundendaten sowie der Steuerung wichtiger Ertragsmanagement- und Kundensupport-Prozesse.

Über Allente

Allente ist ein skandinavischer Fernsehanbieter, der mehr als eine Million Kunden in Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden über Satelliten-TV und IPTV mit hochwertigen TV-Lösungen versorgt. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Streaming-Dienste sowie IPTV-Lösungen und Glasfaser-Breitbandzugänge über offene Netze an. Das Unternehmen ging am 5. Mai 2020 aus der Fusion von Canal Digital und Viasat Consumer hervor. Allente gehört der Telenor-Gruppe (die Eigentümerin von Canal Digital war) und der früheren Nordic Entertainment Group, jetzt Viaplay Group.

