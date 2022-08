Snowflake hat die Erwartungen der Analysten übertroffen und zerstreut mit einer starken Quartalsbilanz Bedenken über nachlassende Kundenzahlen. Analysten sind bullish für den Cloud-Titel.

Der Umsatz des Unternehmens für das am 31. Juli zu Ende gegangene Quartal stieg im Jahresvergleich um 83 Prozent auf 497 Millionen US-Dollar. Analysten hatten mit 467,9 Millionen US-Dollar gerechnet. Der größte Teil des Umsatzes, der Produktumsatz, stieg im Jahresvergleich ebenfalls um 83 Prozent auf 466,3 Millionen US-Dollar, ebenfalls weitaus mehr, als von Analysten erwartet.

Der Produktumsatz ist eine wichtige Kennzahl für Snowflake, da der Umsatz auf der Grundlage der Plattformnutzung verbucht wird. Snowflake geht davon aus, dass der Produktumsatz im dritten Quartal zwischen 500 und 505 Millionen US-Dollar und für das Gesamtjahr zwischen 1,91 und 1,92 Milliarden US-Dollar liegen wird.

Der Nettoverlust habe sich auf 222,8 Millionen US-Dollar oder 70 Cents pro Aktie ausgeweitet, so das Unternehmen. Snowflake gab außerdem an, in diesem Quartal 6.808 Kunden gehabt zu haben, was die durchschnittliche Schätzung der Analysten übertraf.

Snowflake erlangte im September 2020 mit einem der größten Börsengänge eines Softwareunternehmens in den USA große Bekanntheit. Seit dem Rekordhoch von 401,89 US-Dollar im November ist die Aktie um 60 Prozent gefallen. Schwächere gesamtwirtschaftliche Aussichten haben die Bewertungen in der gesamten Branche beeinträchtigt.

Nach Bekanntgabe der Zahlen sprang die Aktie knapp 18 Prozent in die Höhe. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten impliziert ein Aufwärtspotenzial von rund 24 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Mittwoch.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: US8334451098