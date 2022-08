Apple hat am Mittwoch zu einem Neuheiten-Event am 7. September eingeladen. Zwar hüllt sich der Konzern wie immer in Schweigen, was genau bei dieser Gelegenheit vorgestellt wird. Traditionell wird im Herbst aber die neuste iPhone-Generation präsentiert. Zudem können sich Apple-Fans womöglich auf zwei weitere Neuheiten freuen.Nun ist es offiziell: Apple hat für den 7. September um 19 Uhr deutscher Zeit zu einem virtuellen Produkt-Event mit dem Titel "Far Out" geladen (DER AKTIONÄR berichtete). Dass ...

