Berlin (www.fondscheck.de) - Die Scope-Analysten haben im August knapp 6.500 Fondsratings aktualisiert, so die Experten der Scope Fund Analysis GmbH.Bei 387 Fonds habe sich das Rating verbessert, 384 Fonds seien heruntergestuft worden. 135 Produkte hätten erstmals eine Bewertung erhalten, davon 55 aktive Fonds ein Top-Rating. Der Juli sei von einer kräftigen Erholung an den Märkten geprägt gewesen, durch die fast alle Fonds-Peergroups im Plus notiert hätten, insbesondere nordamerikanische Aktien sowie Fonds für Ökologie- und Technologieaktien. ...

