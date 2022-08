Zins- und Konjunktursorgen haben die Anleger am Donnerstag von größeren Aktienkäufen abgehalten. Der Dax lag mit 13.240 Zählern knapp im Plus, der EuroStoxx50 rückte um 0,3 Prozent vor. Angesichts des Notenbankertreffens in Jackson Hole blieben die Investoren auf der Hut. Mit Spannung warteten die Anleger vor allem auf die Rede von Fed-Chef Jerome Powell, der am Freitag, am zweiten Tag der Konferenz, sprechen sollte. "Die Frage dürfte sein, wie die ...

