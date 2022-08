OstseeFerienLand (ots) -Familienurlaub geplant? Diesen Herbst? Dann am besten dahin, wo die Anreise kurz, das Angebot vielfältig und Entspannung immer inklusive ist: ins OstseeFerienLand an der Ostseeküste von Schleswig-Holstein!Fünf beliebte Ferienorte, eine große Urlaubsregion: Im Kreis Ostholstein an der Lübecker Bucht haben sich die Osteebäder Dahme, Grömitz und Kellenhusen mit Grube und Lensahn zum OstseeFerienLand zusammengetan. Gemeinsam bieten sie das Beste aus Urlaub am Meer und auf dem Land, und zwar das ganze Jahr. Auch der Herbst gewinnt hier immer mehr Fans ...OstseeFerienLand: Herbstblues weggeblasenWer mal ein paar Herbsttage im OstseeFerienLand verbracht hat, wird sich schon fragen: Ist der Sommer wirklich die schönste Jahreszeit? Es gibt da nämlich so einiges, mit der die bunte die heiße Jahreszeit locker in den Schatten stellt. Ein ganz großer Pluspunkt: Dieses Mehr an Ruhe und Erholung, das man im Oktober und November hier bekommt. Jetzt sieht man, wie weit die 30 Kilometer Sandstrände im OstseeFerienLand wirklich sind. Also erst mal ganz tief durchatmen, das entspannt in der frischen Herbstluft so richtig. Durchatmen kann man natürlich auch im grünen Achterland, in den Feldern, Wiesen und Wäldern rund um Lensahn. Der große Staatsforst bei Kellenhusen zeigt sich jetzt in den schönsten Farben; die herbstliche Dämmerung am ehemaligen Gruber See ist legendär!Schon die Natur bietet also genügend Grund für einen Herbsturlaub im OstseeFerienLand. Aber da ist noch mehr! In dieser Region ist man schließlich ganz auf Urlaub eingestellt. Das fängt bei der großen Auswahl an Unterkünften an und hört bei den vielen Attraktionen und Veranstaltungen noch lange nicht auf. Familienfreundliche Hotels, Ferienwohnungen sowie alle Möglichkeiten für Camping und Caravaning lassen keine Wünsche offen. Wenn das Wetter mal "zu herbstlich" wird, wird das Feriendomizil zur kuschligen Familienhöhle bei Brettspielen & Co., bevor wieder goldene Strände und Wälder rufen. Zum Aufwärmen ebenfalls perfekt: Die Wellnessbäder StrandSpa in Dahme oder das Familienparadies die Grömitzer Welle. Viele Hotels bieten natürlich auch eigene Wellnessbereiche.Einzigartig machen das OstseeFerienLand neben dem Fokus auf Familien die besten Bedingungen für Fahrradurlaube und -ausflüge: Über 300 Kilometer Radwege mit nur wenig Steigungen, kreative Touren und Veranstaltungen rund ums Rad verleihen der Urlaubsregion das einmalige Prädikat "familienfreundlich und fahrradverrückt".Was wohl jeder am Herbst liebt: seine kulinarischen Highlights! Die werden im OstseeFerienLand so richtig gefeiert, ob in der ausgezeichneten Gastronomie, den vielen Hofläden oder auf Märkten wie dem Apfelfest auf dem Museumshof in Lensahn oder dem Martinsmarkt rund um das Kloster Cismar. Bunt wie die herbstliche Küche und die Drachen am Strand ist auch der Veranstaltungskalender in den anderen fünf Orten, z. B. das Grömitzer Lichtermeer im Oktober im Kurpark, die Grusel-Musel-Tage in Kellenhusen oder die Themenwanderungen in Dahme. Winter-sportlich wird es in Grömitz ab Mitte November, wenn eine synthetische "Eisbahn" zum Schlittschuhlaufen steht, die ohne Kühlung und Ressourcenverbrauch auskommt. Dann ist es auch gar nicht mehr lang bis zur Adventszeit, die im OstseeFerienLand wie der Herbst ihren ganz eigenen Zauber mit kleinen Adventsmärkten und himmlischen Konzerten wie z.B. in der St. Jürgen Kirche von Grube hat ...Herbsturlaub auf Nummer sicherWer also ganz bestimmt entspannen will und auf lange Anreisen, Flughafenchaos und andere Unwägbarkeiten verzichten kann, macht mit einem Herbsturlaub im OstseeFerienLand alles richtig. Alle Gastgeber, den Veranstaltungskalender, besondere Herbst-Angebote und noch mehr Grund zur Vorfreude gibt es auf www.ostseeferienland.de!Pressekontakt:OstseeFerienLandJacqueline SchumacherNeuer Markt 123743 Grömitz04562 256 264jschumacher@groemitz.deOriginal-Content von: Tourismus-Service Grömitz / OstseeFerienLand, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/18560/5305568