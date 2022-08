Der Hauptmarkt der Niederländer ist Deutschland mit einem eindrucksvollen Ergebnis im Umsatz, aber weiterhin roten Zahlen.Neben ZUR ROSE aus Zürich wächst der Umsatz jährlich um 15 bis 20 %. Es spricht dafür, dass das Geschäftsmodell stimmt. Das Problem ist die Bewertung. 1,59 Mrd. € sind korrekturanfällig.Die bisherige Korrektur von 166 € bis 77 € reicht nicht aus. Wir versuchen es auf der Ebene 60/63 €, dem bisherigen Tiefstkurs der letzten Monate. Für ZUR ROSE in Zürich ergeben sich die gleichen Kriterien, also: Internet-Apotheken sind eine gute Idee, aber in der Sache noch nicht ausgereift. Hauptgrund: Auf die Beratung einer stationären Apotheke kann vielfach nicht verzichtet werden.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 34! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Die Themen der Actien-Börse Nr. 34 u.a.:++ Ohne Gelddrucken und 0 % Zinsen läuft alles anders++ Die Industrie meldet einen neuen Rekord im Auftragseingang++ LINDE und RWE - Wo liegen die Kursziele?++ GRENKE baut an seinem Comeback++ Lohnt sich der Einstieg bei NORDEX?++ DÜRR liefert RekordeIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info