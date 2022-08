Finger weg von diesen Charts! https://bit.ly/3AtqQrM Sichern Sie sich jetzt den kostenlosen Report von Americas Most Wanted! Das Bieter-Rennen um den US-Gesundheitsdienst Signify Health hat in den vergangenen Tagen für Schlagzeilen gesorgt. Vor allem, weil Online-Gigant Amazon mitbietet und seine Präsenz auf dem lukrativen Gesundheitsmarkt ausbauen will. Das höchste Gebot für Signify kommt aber Medienberichten zufolge vom Versicherungsriesen Unitedhealth Group. 46 Millionen Amerikaner sind hier krankenversichert und das Geschäft brummt: Die Gewinnprognose wurde zuletzt zwei Mal angehoben. Die Aktie steht seit Jahresanfang 24 Prozent im Plus und trotzt scheinbar allen Krisen und Crashs. Unser Charttechnik-Experte Stefan Klotter hat sich den Chart von Unitedhealth Group vorgenommen. Was er Anlegern jetzt rät, sehen Sie im Video!