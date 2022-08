Die Schweiz ist nach wie vor eines der wenigen Länder der Welt, in denen es noch Negativzinsen gibt. Der aktuelle Leitzins liegt bei -0,25%. Wir gehen davon aus, dass dies im September mit einer Zinserhöhung durch die SNB enden wird. Der aktuelle Marktkommentar von Sandra Holdsworth, Head of Rates bei Aegon Asset Management: Die Inflation ist in der Schweiz weiter angestiegen, wenn auch auf ein Niveau, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...