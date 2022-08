Kasper Rorsted wird den Chefsessel zum Ende dieses Jahres räumen. Unter Rorsted hat ADIDAS seine digitalen Fähigkeiten spürbar gestärkt und seine Online-Umsätze mehr als verfünffacht. Auch der Verkauf des ewigen Sorgenkindes Reebok fällt in seine Amtszeit, ebenso wie das geschärfte Profil in Sachen Nachhaltigkeit. Negativ hingegen: Dass ADIDAS gerade auf dem wichtigen Markt China Marktanteile an den Rivalen PUMA verloren hat, ist mit der Pandemie allein sicherlich nicht zu erklären. Insgesamt überwiegen aber die Meriten Rorsteds. Nachdem sich der Kurs vom Top mehr als halbiert hat, könnte sich nun ein Boden im Bereich um 150 € herum bilden.Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 34.Schlaglichter dieser Ausgabe:++ DERMAPHARM grundsätzlich attraktiv++ FIELMANN im Auge behalten++ Näherer Blick auf KOMAX++ MUELLER INDUSTRIES: Erfolgreiche WachstumsstoryBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info