Ein Schweizer Manager fordert ein Bitcoin-Verbot, um einen Strommangel zu verhindern. Doch so einfach ist das nicht. Die Hintergründe.

Wegen des drohenden Strommangels in Europa fordert Paul Niggli, ehemaliger Krisenmanager der Stromnetzbetreiberin Swissgrid, ein Bitcoin-Verbot. Denn die nach Marktwert größte Kryptowährung der Welt benötigt sehr viel Strom.

Im Interview mit CH Media erklärte der Schweizer Manager: "Eine einzige Bitcoin-Transaktion verbraucht so viel Strom wie ein Haushalt in eineinhalb Monaten". Insgesamt verbrauche das Bitcoin-Netzwerk pro Jahr weltweit doppelt so viel Strom wie die gesamte Schweiz.

Tatsächlich ließe sich ein nationales Bitcoin-Verbot jedoch kaum umsetzen, da das Bitcoin-Netzwerk sich über viele Länder der Welt erstreckt. Als China beispielsweise ein Mining-Verbot für den Bitcoin aussprach, verlegten viele Mining-Unternehmen einfach ihren Standort.



Momentan liegt der Bitcoin leicht im Minus. Eine Einheit der nach Marktwert weltweit größten Kryptowährung kostet derzeit laut CoinMarketCap 21.631 (Stand:25.08.2022, 15:37 Uhr)

Die neuesten Krypto-News lesen Sie jeden Freitag in unserem Krypto-Journal. Jetzt abonnieren!

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion

Auf welche Werte Sie jetzt nicht setzen sollten, erfahren Sie in unserem kostenlosen Report. Hier geht's zum kostenlosen Report "Finger weg von diesen Charts"!

Enthaltene Werte: BTC~USD,ETH~EUR