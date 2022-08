Getränkehersteller, Streamingdienst oder Smartphone-Gigant - wenn Sie 10.000 Euro in eines dieser Unternehmen an der Börse investiert hätten, wären Sie heute Millionär. Zugegeben, die meisten Investments verlangten einen langen Atem von etwa 20 Jahren, doch es war auch innerhalb von 5 Jahren möglich. Die Langzeitstrategie macht sich an der Börse immer wieder bezahlt - das zeigt der Blick in die Geschichte. Wer auf die richtigen Aktien setzt und sie auch über Schwächephasen hinweg hält, hat die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...