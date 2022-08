Bereits im Juni 2021 war Ungarn einmal Thema in dieser Rubrik. Seitdem hat sich aber einiges getan: Der Konflikt zwischen der Regierung in Budapest und der EU hat sich verschärft, die EU blockiert Gelder für Ungarn; zugleich hat das Land in den letzten Jahren jedoch ein gutes Wirtschaftswachstum erzielt und in der Ukrainekrise nimmt Orbán eine vermittelnde Position ein. Erhalten Sie Zugriff zu diesem Artikel Mit unserem Digitalabo erhalten Sie folgende Vorteile: Unbegrenzter Online-Zugang zu allen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...