NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GlaxoSmithKline (GSK) auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1900 Pence belassen. Jüngste Daten von Pfizer zur Phase-III-Renoir-Studie zum RSV-Vakzin für ältere Erwachsene zeigten, dass zwar ebenfalls der primäre Endpunkt erreicht worden sei, doch scheine die Wirksamkeit im Vergleich mit einem Produkt von GSK hinterherzuhinken, schrieb Analyst James Gordon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Somit seien die Daten für GSK positiv zu werten./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2022 / 13:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2022 / 13:02 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00BN7SWP63

