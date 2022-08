Die südkoreanischen Automobilhersteller treten dem Patentmarktplatz von Avanci für vernetzte Fahrzeuge bei

Avanci gab heute die Unterzeichnung von Patentlizenzverträgen mit der Hyundai Motor Company und der Kia Corporation bekannt. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der durch Avanci lizenzierten Automobilmarken auf 45. Vernetzte Fahrzeuge der Marken Genesis, Hyundai und Kia erhalten Lizenzen für die entscheidenden 2G-, 3G- und 4G-Patente der 50 Lizenzgeber, die akutell am Automobil-Lizenzprogramm von Avanci teilnehmen, sowie weiterer, die in Zukunft als Lizenzgeber hinzukommen.

Avanci's independent marketplace has transformed the way companies share technology. (Graphic: Avanci)