Die Kryptobörse Voyager ist bankrott. Während Anleger um ihre Gelder kämpfen, schüttet sie nun 1,6 Millionen Dollar an Mitarbeiter:innen aus. Die Kryptowährungsplattform Voyager hat vor dem Konkursgericht New York Süd durchgesetzt, dass 34 Mitarbeiter:innen zusätzlich zu ihren Löhnen Boni in Höhe von 1,6 Millionen US-Dollar ausgezahlt bekommen. Das Gericht hatte die ursprüngliche Forderung von 1,9 Millionen Dollar abgeschmettert und dem insolventen Unternehmen Einsparmaßnahmen auferlegt, berichtet Bloomberg. Voyager spricht von einer "Umstrukturierung" und davon, in ein paar Monaten wieder auf den Markt zu ...

