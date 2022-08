von Florian Hielscher, €uro am SonntagEnde April hatte die Hauptversammlung das Programm Âdafür beschlossen. Jüngst erwarb BAT an mehreren Tagen mehr als 500.000 eigene Anteilscheine zu Kursen um 40 Euro je Aktie. Analysten sehen Potenzial für mehr: Jefferies rät in seiner aktuellen Studie zum Kauf der Aktie. ...]]>

Den vollständigen Artikel lesen ...