Finger weg von diesen Charts! https://bit.ly/3AtqQrM Sichern Sie sich jetzt den kostenlosen Report von Americas Most Wanted! Eine Tesla-Aktie für 300 Euro - Optisch sieht die Aktie des E-Auto-Bauers seit dieser Woche ziemlich günstig aus. Mit dem 3:1 Aktiensplit folgt Tesla dem Beispiel anderer Tech-Unternehmen wie Amazon und Alphabet, die ihre Aktie für Kleinanleger attraktiver und erschwinglicher machen wollen. Für Stefan Risse, Kapitalmarktstratege bei Acatis Investment, ändert sich durch den Split nichts an seiner Einschätzung zur Tesla-Aktie. Warum Aktiensplits zwar in der Regel nicht schaden, die Tesla-Aktie aber immer noch heillos überbewertet sei und warum Anleger nicht nach "dem Aussehen" entscheiden sollten: Jetzt reinschauen! Kapitel 0:00 Einleitung 0:45 Warum Aktiensplit - 2:50 Vergleich zum Amazon-Split 5:00 Meinung zur Tesla-Aktie