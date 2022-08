Leipzig (ots) -In zehn neuen Folgen entfacht Comedian Olaf Schubert wieder ein "Witzlichtgewitter" gemeinsam mit zahlreichen Gästen: "Olafs Klub - Comedy and more und mehr" ist ab heute in der ARD Mediathek und ab 27. August samstagabends im MDR-Fernsehen zu sehen.Im vierten Jahr in Folge dreht Olaf Schubert, der Godfather of sächsisch Comedy, richtig auf: mehr Sendungen, 11,3% mehr Ulk pro Sendeminute, 198 Lacher, davon über 2/3 aus regenerativen Pointen und elf zerklopfte Schenkel - die Zahlen sprechen für sich. Fazit: 2022 erleben die Zuschauerinnen und Zuschauer so viel "Olafs Klub" wie noch nie! In zehn neuen Folgen versammelt der ewige Bundesschubert die Creme de la Comedy im Neuen Schauspiel Leipzig.Die Zuschauenden erwartet ein buntes Potpourri aus etablierten Humoristinnen und Humoristen sowie verheißungsvollen Newcomerinnen und Newcomern. Jede Folge begrüßt Olaf Schubert fünf Gäste auf der Bühne. Mit dabei ist unter anderem die schärfste Zunge Österreichs Lisa Eckhart, Geschichtenonkel Torsten Sträter, der Stand-up Comedian mit geheilter Mainstreamisierung Ingmar Stadelmann, der Vietnamese mit Berliner Schnauze Tutty Tran, die Gastgeberin der ARD-Kabarettshow "Ladies Night" Lisa Feller, Echs-Superstar Michael Hatzius sowie der holländisch klingende kölsche Jung Jan van Weyde.Honorarfreie Bilder einzelner Gäste sind abrufbar unter www.ard-foto.de.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5305790