Wien (www.anleihencheck.de) - Mitte Juli war es endlich so weit, die EZB beschloss die heiß ersehnte erste Leitzinsanhebung seit mehr als einer Dekade, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Dabei sei der Einstieg in den Zinsanhebungszyklus mit einem kleinen Knall erfolgt. Nicht nur seien die Leitzinsen mit einem Plus von 50 Basispunkten etwas stärker erhöht worden als vorab angekündigt und die Negativzinspolitik in einem Satz beendet, die Kommunikationsstrategie sei ebenfalls geändert worden. Seit Jahren sei es üblich gewesen, den Markt den beabsichtigten geldpolitischen Pfad recht eng zu umreißen ("forward guidance"). Dies habe dazu geführt, dass die EZB im Zweifelsfall an einem signalisierten Weg zunächst festgehalten und eher langsam auf sich verändernde Bedingungen reagiert habe. In Zukunft wolle die Notenbank rein datenabhängig entscheiden. ...

