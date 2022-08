Der aktivistische Investor Ryan Cohen war durch sehr positive Aussagen mitverantwortlich dafür, dass die Aktie von Bed Bath & Beyond kürzlich durch die Decke ging. Anleger witterten hier schon das nächste Gamestop und bei Reddit herrschte ausgelassene Partystimmung. Letztere kam allerdings zu einem jähen Ende.Nachdem Cohen ankündigte, sich von seinen Anteilen wieder vollständig zu trennen, taten es ihm viele Anleger in einer sichtlichen Panikreaktion gleich. In der Folge krachten die Kurse wieder in die Tiefe und stürzten bis auf 8,55 Euro im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...