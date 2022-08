30-jähriger Branchenveteran wird die Wachstumsstrategie des Unternehmens in Lateinamerika leiten, während Gelman die globale Führung übernimmt

Brainvest Wealth Management (Brainvest) begrüßt Jan Gunnar Karsten, CFA, CFP, als CEO und Partner des Unternehmens in Brasilien. Karsten tritt die Nachfolge von Fernando Gelman an, der fortan als Global CEO Verantwortung trägt. Diese gemeinsame Aktion zielt darauf ab, das nationale und internationale Wachstum des Multi-Family Office zu stärken und zu beschleunigen, um eine neue Entwicklungsphase des Unternehmens einzuleiten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220818005647/de/

Alex Gorra (left) Chief Growth Officer of Brainvest with Fernando Gelman (center) Global CEO of Brainvest, and Jan Gunnar Karsten (right) Brazil CEO of Brainvest (Photo: Business Wire)

Als Schwerpunkt will Karsten mit Brainvest die Erweiterung des Ökosystems in ganz Lateinamerika umsetzen. Gleichzeitig wird Gelman seine Anstrengungen insbesondere auf die weltweite Unterstützung der CEOs der einzelnen Geschäftseinheiten konzentrieren Schweiz, Brasilien und USA.

Mit diesen Personalentscheidungen konsolidiert Brainvest seine Stellung als führender Akteur im Segment der globalen Multi-Family Offices und verfolgt seinen strategischen Plan, der 2019 mit dem Einstieg von Alexander Gorra als Partner eingeleitet wurde, gefolgt von der Übernahme von 20 des Unternehmens durch Merchant Investment Management (Merchant) zum Ende des vergangenen Jahres.

"Brainvest bedient heute ein Kundenportfolio, dessen Erwartungen und Ziele immer komplexer werden. Daher sieht unsere Strategie vor, unsere Struktur, unser Dienstleistungsangebot und unser Humankapital immer weiter zu optimieren", so Gelman.

Mit seinen umfassenden Branchenkenntnissen und seiner beeindruckenden Erfahrung bringt Karsten optimale Voraussetzungen für eine erfolgreiche Ausübung seiner neuen Führungsrolle in Brasilien mit. Seit 2016 leitete er das Julius Baer Family Office, das größte Multi-Family Office in Brasilien, das aus der Fusion von GPS und Reliance hervorgegangen ist. Bis 2011 war er als Bankmanager bei Matrix, BankBoston, Citi und UBS tätig und kann somit auf eine solide Wachstums- und Erfolgsbilanz verweisen.

"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Jan, der von nun an unsere Initiativen in Brasilien führen wird", kommentiert Alex Gorra, Partner und Director of Strategy and Growth. "Er ist ein langjähriger Freund des Unternehmens, und wir bewundern seinen beruflichen Werdegang. Als wir uns dafür entschieden, die Führungsposition in unserer lateinamerikanischen Niederlassung zu stärken, war Jan unser klarer Favorit für die Umsetzung unserer Pläne."

"Wir leben in einer zunehmend vernetzten Welt, und Jans Erfahrung wird uns dabei helfen, Familien die Orientierung in einer komplexen Finanzlandschaft in Brasilien und weltweit zu erleichtern", ergänzt Marc Spilker, Executive Chairman bei Merchant. "Seine globale Perspektive wird für die Brainvest- und Merchant-Community sehr wertvoll sein."

Zudem wird Karsten den Ausbau der internationalen Relationship-Manager-Teams von Brainvest unterstützen und so den Kernwert des Unternehmens stärken: ein anspruchsvolles Finanzmanagement für internationale Investoren, die stetig auf der Suche nach einzigartigen privaten Investitionsgelegenheiten sind, die über die gängigen Standards hinausreichen. Als Partner von Merchant Investment Management profitiert Brainvest von einem Netzwerk von mehr als 55 unabhängigen Vermögensverwaltern und verwaltet ein weltweites Vermögen von 150 Milliarden US-Dollar.

Tim Bello, Mitbegründer und Managing Partner bei Merchant, unterstreicht die Expansionsdynamik von Brainvest: "Wir setzen auf einen regionalen Touch mit globaler Reichweite, und Brainvest ist in der Merchant-Community einzigartig aufgestellt, um diesen Anspruch zu erfüllen. Brainvest ist ein globales Unternehmen mit regionalem Know-how und arbeitet mit qualifizierten Vermögensverwaltern zusammen, um Kunden mit vielfältigen Bedürfnissen zu bedienen. Die Verstärkung des Teams durch Jan schafft einen unglaublichen Mehrwert für das gesamte Merchant-Ökosystem."

"Als unabhängiges Multi-Family Office, das seinen Kunden einzigartige Dienstleistungen anbietet, positionieren wir uns als ideale Heimat für Vermögensverwalter in Lateinamerika, die ihre Tätigkeit auf internationaler Ebene ausweiten wollen", schließt Gelman.

Über Brainvest Wealth Management

Brainvest wurde 2003 gegründet und ist ein Multi-Family Office mit umfassendem Serviceangebot und eine Investmentgesellschaft für Familien und Unternehmer. Brainvest ist in den USA, der Schweiz und Brasilien präsent und betreut internationale und US-amerikanische Kunden.

Brainvest bietet globale und unabhängige Lösungen in Bereichen wie Investment Management (liquide und private Vermögenswerte), Nachfolgeplanung, Nachlass- und Finanzplanung, Konsolidierungssysteme, Risikomanagement sowie Steuer- und Offshore-Entity-Management. Zu den weiteren Angeboten von Brainvest gehören Concierge- und Family-Governance-Lösungen als Teil einer maßgeschneiderten Komplettlösung.

Über seinen Geschäftsbereich Alternative Capital Management (ACM) investiert Brainvest seit mehr als 12 Jahren in erheblichem Umfang in private Vermögenswerte. Brainvest beschäftigt ein spezialisiertes Private-Asset-Team auf drei Kontinenten, das alle Investitionen vorbereitet, strukturiert, verwaltet und unter Anwendung der Governance beaufsichtigt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220818005647/de/

Contacts:

Rodneya Ross

Gregory FCA für Brainvest Wealth Management

brainvest@gregoryfca.com

610-228-2093