SFS Group Schweiz AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

SFS übertrifft Wachstumsziele im ersten Halbjahr 2022



26.08.2022 / 06:34 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die SFS Group hat in einem anspruchsvollen und von erheblichen Unsicherheiten geprägten Marktumfeld in allen Regionen und Endmärkten - ausser der Automobilindustrie - ihre Wachstumsziele übertroffen. Mit dem Vollzug der Transaktion mit Hoffmann Anfang Mai realisierte das Segment Distribution & Logistics die Internationalisierung des Handelsgeschäfts. Der erzielte Umsatz von CHF 1'223.6 Mio. im ersten Halbjahr 2022 liegt 27.8% über der Vorjahresperiode und die um Einmaleffekte normalisierte EBIT-Marge bei 14.7%. Zusätzliche Informationen finden Sie in der beigefügten Medienmitteilung und auf www.sfs.com oder im Halbjahresbericht 2022 (PDF). Freundliche Grüsse



Benjamin Sieber

Valentina Dönz



Corporate Communications



SFS Group AG

Rosenbergsaustrasse 8, CH-9435 Heerbrugg

T +41 71 727 62 48 M +41 79 666 44 82

corporate.communications@sfs.com

www.sfs.com

Ende der Ad-hoc-Mitteilung