DJ MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Börsen von US-Vorgaben gestützt

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich zum Ende der Woche durch die Bank mit Zugewinnen. Die Börsen folgen damit den guten Vorgaben von der Wall Street. Hier hatten ermutigende Konjunkturdaten gestützt.

Im Fokus der Anleger liegt die mit Spannung erwartete Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell beim geldpolitischen Symposium in Jackson Hole. Die Rede beginnt um 16.00 Uhr (MESZ). Die Fed sieht sich zwar immer noch mit einer der höchsten Inflationsraten seit vier Jahrzehnten konfrontiert. Die jüngsten Daten deuten jedoch darauf hin, dass die hohe Teuerung ihren Höhepunkt erreicht haben könnte. Dies könnte die US-Notenbank dazu veranlassen, sich bei ihrer Sitzung am 20. und 21. September auf eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte zu beschränken.

An der Börse in Tokio legt der Nikkei-Index 0,7 Prozent zu. Die Kernverbraucherpreise in Tokio sind mit einem Anstieg um 2,6 Prozent im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Maschinenbau- und Elektronikwerte notieren fester, gestützt von etwas nachlassenden Sorgen über steigende Betriebskosten. So rücken Komatsu rund 3,0 Prozent vor, Tokyo Electon gewinnen 1,9 Prozent. Finanzwerte geben indessen mit den zuletzt gesunkenen US-Anleiherenditen etwas nach. Der Aktienkurs von Dai-ichi Life verliert 0,7 Prozent.

In Hongkong legt der Hang-Seng-Index um 0,7 Prozent zu. Berichten zufolge gibt es Fortschritte in den Verhandlungen zwischen Peking und Washington, um ein Delisting von in den USA gelisteten chinesischen Unternehmen zu vermeiden. Auf dem chinesischen Festland bleibt der Schanghai-Composite mit einem leichten Plus von 0,1 Prozent etwas zurück. Belastet wird das Sentiment von Sorgen über die wirtschaftliche Entwicklung angesichts der anhaltenden Dürre im Land.

In Südkorea rückt der Kospi um 0,2 Prozent vor. Die Börse in Sydney legt um 1,1 Prozent zu, gestützt von den Vorgaben von der Wall Street.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.124,60 +1,1% -4,3% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 28.678,40 +0,7% -1,7% 08:00 Kospi (Seoul) 2.483,02 +0,2% -16,6% 08:00 Schanghai-Comp. 3.249,04 +0,1% -10,7% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 20.108,75 +0,7% -17,7% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.259,51 +0,4% +3,4% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.500,62 +0,3% -6,4% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:16 % YTD EUR/USD 0,9971 -0,1% 0,9976 1,0016 -12,3% EUR/JPY 136,32 +0,1% 136,16 136,77 +4,2% EUR/GBP 0,8433 +0,1% 0,8427 0,8448 +0,4% GBP/USD 1,1823 -0,1% 1,1836 1,1855 -12,6% USD/JPY 136,73 +0,2% 136,50 136,55 +18,8% USD/KRW 1.330,00 -0,3% 1.334,44 1.334,39 +11,9% USD/CNY 6,8547 +0,1% 6,8493 6,8463 +7,8% USD/CNH 6,8597 +0,1% 6,8547 6,8535 +8,0% USD/HKD 7,8457 -0,0% 7,8465 7,8454 +0,6% AUD/USD 0,6964 -0,2% 0,6980 0,6976 -4,1% NZD/USD 0,6205 -0,3% 0,6225 0,6233 -9,1% Bitcoin BTC/USD 21.525,62 -0,3% 21.580,33 21.744,09 -53,4% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 93,35 92,52 +0,9% +0,83 +31,5% Brent/ICE 100,15 99,34 +0,8% +0,81 +34,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.757,01 1.758,94 -0,1% -1,94 -4,0% Silber (Spot) 19,29 19,31 -0,1% -0,02 -17,3% Platin (Spot) 889,18 886,50 +0,3% +2,68 -8,4% Kupfer-Future 3,72 3,70 +0,5% +0,02 -16,1% ===

August 26, 2022 00:51 ET (04:51 GMT)

