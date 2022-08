DAX zum Handelsstart am Freitag erneut im Dreieck. Meine Chartanalyse 26.08.2022 zeigt erneut ein Dreieck auf und das gestrige Triggerlevel. Auf zwei Tage in Folge mit einem neuen Monatstiefs folgten nun zwei Erholungstage. Der Boden, wenn man die 13.100 im Chart so deuten mag, ist ausgebildet und wir sahen gestern mit positiven BIP-Daten aus Deutschland direkt am Morgen, wie kraftvoll eine Erholung ...

