The following instruments on XETRA do have their last trading day on 26.08.2022

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 26.08.2022



ISIN Name

US9128282S88 US TREASURY 2022

US377372AL15 GLAXOSMITHKLINE CAP.18/23

US912828L245 US TREASURY 2022

US4004851089 GRUPO CARSO SP.ADR/2 144A

XS2382274376 AGILE GROUP 21/22

DE000DDA0MQ1 DZ BANK IS.A1008

CH0114695379 SWISSCOM 10-22

US91282CAG69 USA 20/22

XS1281837796 NORDIC INV.BK 15/22 MTN

US844741BH05 SOUTHW.AIRL 20/23

