The following instruments on XETRA do have their first trading 26.08.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 26.08.2022Aktien1 NL0015000F09 Climate Transition Capital Acquisition I B.V. Treasury Shares2 CA10808B1085 Bridgemarq Real Estate Service Inc.3 SE0015194659 Hubbster Group AB4 US25382T1016 Digital Ally Inc.5 CA42710L1067 Hercules Silver Corp.Anleihen1 US298785JT41 European Investment Bank (EIB)2 DE000BLB6JQ5 Bayerische Landesbank3 DE000DD5A085 DZ BANK AG4 AT0000A2ZT19 Erste Group Bank AG5 FR001400CH94 Autoroutes du Sud de la France S.A.6 XS2526379313 Development Bank of Japan7 XS2527319979 Eurogrid GmbH8 XS2526846469 Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG